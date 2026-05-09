Nel 2026, l’accordo di esclusiva con il marchio citato nel titolo IDVP sembra essere scaduto. Il product placement, che in passato aveva rappresentato una strategia diffusa nelle produzioni audiovisive, sembra aver registrato un peggioramento in termini di presenza e di inserimento nei film e nelle serie TV. La fine dell’accordo potrebbe influire sulla frequenza con cui questi inserimenti pubblicitari vengono mostrati sui vari schermi.

Nel 2026, l'accordo di esclusiva con il marchio citato nel titolo IDVP sembra essere scaduto. Miranda non indossa più solo Prada, anzi, stando al product placement, ha un rapporto ben più redditizio con Dior, ordina pacchi da Amazon Prime Video e lascia le scatole pigramente impilate nel suo ufficio disordinato. Poi, chiede alla sua assistente di ritirare il suo ordine da Starbucks e scorre Instagram sul suo telefono Samsung Galaxy. Ovviamente, sarebbe inutile per Il diavolo veste Prada 2 fingere di essere arte per l'arte. Esiste per sfruttare l'enorme ondata di nostalgia accumulata dal primo film nei 20 anni trascorsi dalla sua uscita, e tutti lo sanno.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il product placement non fa che peggiorare, nei film come nelle serie tv

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