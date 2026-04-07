Durante una fase della missione Artemis II della NASA, un barattolo di Nutella è apparso nella capsula spaziale, attirando l’attenzione degli spettatori. La presenza dell’oggetto ha suscitato domande sulla possibilità di un inserimento pubblicitario o se si tratti semplicemente di un elemento di golosità portato a bordo dagli astronauti. La scena si è svolta mentre i quattro membri della missione si preparavano a raggiungere una distanza record nello spazio.

Durante uno dei momenti più attesi della missione Artemis II della NASA, mentre i quattro astronauti stavano per raggiungere la distanza record di 252.752 miglia dalla Terra, le telecamere della capsula Orion hanno immortalato una scena inaspettata: un barattolo di Nutella che fluttuava liberamente nella cabina, passando proprio al centro dell’inquadratura. L’episodio è avvenuto poco dopo le 14:00 ora della costa orientale americana del 6 aprile 2026, precisamente a 3 minuti e 51 secondi dal raggiungimento del record di distanza dalla Terra. Il barattolo, grazie all’assenza di gravità, navigava nello spazio interno della capsula Orion mentre l’equipaggio si preparava a superare il precedente primato stabilito dalla missione Apollo 13 nel 1970. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Un barattolo di Nutella fluttua nella capsula di Artemis II: è product placement o solo golosità stellare?

Artemis II, ecco il momento in cui un barattolo di Nutella fluttua nella navicellaUn barattolo di nutella che fluttua tra gli astronauti di Artemis II durante la missione lunare da record.

Missione Artemis II della Nasa, incredibile spot "involontario" alla Nutella: il barattolo fluttua in direttaDurante la diretta della missione Artemis II, un barattolo di Nutella è apparso fluttuando nella capsula Orion pochi minuti prima del record di...

Temi più discussi: Un barattolo di Nutella a bordo di Artemis II: il video virale prima del passaggio storico vicino alla Luna; La missione spaziale e il giallo del barattolo di Nutella; Flyby di Artemis II: mentre viene battuto un record storico, un barattolo di Nutella fluttua nella capsula Orion; Sì, c'è davvero un barattolo di Nutella su Artemis (che sta tornando dalla Luna).

Un barattolo di Nutella nello spazio con Artemis II, Ai o spot perfetto?Il video virale durante la diretta della missione lunare mostra la crema di nocciole che fluttua nella capsula Orion. L’account Nutella Usa lo rilancia con lo slogan Nutella is out of this world ... ilsole24ore.com

Artemis 2, spunta un barattolo di Nutella in diretta NASA: La pubblicità gratuita più incredibile di sempre (VIDEO)Gli autronauti all'interno della capsula Orion che stanno facendo la storia partecipando alla Missione Artemis 2 che ha battuto ogni record, hanno portato a bordo anche la Nutella. Le immagini del bar ... tg.la7.it

Un barattolo di Nutella è stato visto fluttuare in assenza di gravità all’interno della cabina della navicella Orion, mentre la missione Artemis II si avvicinava alla Luna lunedì 6 aprile. Sempre lunedì, i quattro astronauti della missione Artemis II della NASA hanno - facebook.com facebook

Un barattolo di Nutella fluttua tra gli astronauti di Artemis II nello spazio profondo. Il momento, diventato virale, è stato immortalato a bordo della capsula Orion a oltre 406mila km dalla Terra, mentre la missione batteva il record di distanza dell'Apollo 13. x.com