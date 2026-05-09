Il principe William ha reso pubblici i dettagli sui propri redditi annui e le imposte che versa. Ha comunicato le cifre relative ai guadagni annuali, specificando anche le tasse pagate, senza fornire ulteriori commenti o analisi. La divulgazione riguarda esclusivamente le sue finanze personali, senza coinvolgimento di altre persone o enti. La decisione di rendere pubblici questi dati si limita a una comunicazione diretta e trasparente.

«Il Principe del Galles paga l’aliquota massima dell’imposta sul reddito e sulle plusvalenze su tutto il suo reddito personale, comprese le entrate provenienti dal Ducato», ha fatto sapere un portavoce di Kensington Palace, come si legge sul Times. Anche in questo caso, William non sarebbe tenuto a farlo, grazie a un accordo del 1993 che stabilisce che membri senior della famiglia reale non sono soggetti al sistema fiscale ordinario come i cittadini comuni. Il patrimonio netto ammonterebbe a circa 1 miliardo e 90 milioni di euro, ottenuti in gran parte dal Ducato di Cornovaglia, istituito nel 1337, ricevuto dopo l'ascesa al trono del...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il principe William svela quanto guadagna: i redditi annui (più le tasse che paga)

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