Principe William patrimonio da 1,1 miliardi e tasse record | quanto guadagna il futuro re

Il principe William, noto come il principe di Galles e figlio maggiore di Carlo III, possiede un patrimonio stimato in circa 1,1 miliardi di euro. Recenti dati rivelano che le sue tasse raggiungono cifre record, riflettendo la sua posizione tra i contribuenti più abbienti del Regno Unito. La sua ricchezza e il volume delle imposte pagate sono al centro di molte discussioni pubbliche e mediatiche.

Il principe William, il primogenito di Carlo III noto anche come il principe di Galles, non è soltanto il futuro re del Regno Unito: è anche uno dei contribuenti più ricchi del suo Paese. Quando era un giovanotto col ciuffo biondo era lo scapolo più ambito fra i nobili europei. Oggi è sposato con Catherine Elizabeth Middleton, è padre di famiglia e continua a occupare una posizione economica assolutamente invidiabile. Il patrimonio del principe William. Secondo i dati relativi all’anno finanziario 2023-2024, il primo sotto la sua gestione diretta, William rientra nello 0,002% dei contribuenti più ricchi della Gran Bretagna. Il suo contributo fiscale è infatti stimato fino a 7 milioni di sterline annue, il che lascia capire qual è la portata del suo patrimonio e delle sue entrate annuali.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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'Il principe William versa 7 milioni di sterline di imposte'. Lo rivela il Times svela. Il Ducato di Cornovaglia gli rende 20 milioni l'anno #ANSA x.com