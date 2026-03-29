Un alto rappresentante religioso ha dichiarato che la situazione attuale è molto complessa. Ha aggiunto che si sono riuniti con l’obiettivo di promuovere la pace e la fratellanza.

“Stiamo vivendo una situazione molto complicata”, “ci siamo riuniti perché vogliamo costruire la pace, la fratellanza”. Il patriarca di Gerusalemme - dopo essere stato bloccato stamattina dalla polizia israeliana mentre stava andando al Santo Sepolcro per la messa delle Palme insieme a padre Ielpo, Custode di Terra Santa, nel pomeriggio- dalla Basilica delle Nazioni, nel Getsemani, ai piedi del Monte degli Ulivi, ha guidato una speciale supplica per la riconciliazione e la pace. All’inizio della celebrazione, il card. Pierbattista Pizzaballa ha sottolineato il momento particolarmente “complicato”. La celebrazione si è svolta senza pellegrini, unendo i fedeli di tutto il mondo nella preghiera per la pace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il cardinale Pizzaballa: "Situazione complicata, vogliamo la pace"

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