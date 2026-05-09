Il potere è gioco d’azzardo truccato

In un articolo si analizza come il potere, indipendentemente dal sistema di governo, funzioni come un gioco d’azzardo truccato. La riflessione si concentra sul fatto che, dal punto di vista finanziario, le differenze tra dittature, monarchie e democrazie non incidono sulla gestione delle risorse o sulla concentrazione di ricchezza. Si evidenzia come le dinamiche economiche spesso siano simili, anche in contesti politici molto diversi.

Il potere è come un gioco d’azzardo truccato con tre razze di giocatori: intellettuali, politici, banchieri. Ma si sa da millenni che gli unici giocatori che alla fine incasseranno il bottino e correranno a casa a riempire casseforti saranno i banchieri. Gli intellettuali e i politici sono pagati per darsele di santa ragione, come pugili suonati, dovendo garantire senza se e senza ma, lacrime e sangue ai popoli e profitti crescenti ai banchieri. I Banchieri hanno nel fisco e nell’inflazione le loro mani sinistre che continuano ad affamare la classe povera e a conservare illusa ma a rischio retrocessione la media. Nei periodi di sviluppo fanno ingrassare la classe media a spese dei poveri, e nei periodi di recessione e di guerra la ripuliscono o la fanno letteralmente fuggire in paesi meno devastati.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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THE BOSS OF THE BAYOU (Carlos Marcello)

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