Lotta al gioco d’azzardo Controlli nelle sale gioco Multe per 4mila euro

Le autorità hanno eseguito controlli nelle sale gioco per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo. Durante le verifiche sono state contestate multe che hanno raggiunto i 4.000 euro. I danni causati da queste attività coinvolgono non solo aspetti economici, ma anche la salute psicofisica e le relazioni sociali delle persone coinvolte. Le operazioni si sono concentrate sul rispetto delle norme vigenti e sulla tutela dei soggetti più vulnerabili.

I danni derivanti dal gioco d’azzardo, in particolare dalle slot machine, sono tanti e gravi. Vanno oltre la sfera economica fino a coinvolgere la salute psicofisica e le relazioni sociali del giocatore. Questa condizione, nota come Disturbo da gioco d’azzardo (Dga) o ludopatia, è considerata una patologia. Controllare le slot machine nei pubblici esercizi è il primo intervento che i Comuni possono mettere in campo. Così ha fatto la Polizia locale, che ha concluso un’attività di controllo per accertare il rispetto delle normative in 9 esercizi pubblici (tra bar, tabaccherie e sale giochi) dotati di macchine da gioco lecito presenti sul territorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lotta al gioco d’azzardo. Controlli nelle sale gioco. Multe per 4mila euro IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio Notizie correlate Leggi anche: Contrasto al gioco d'azzardo, blitz dei carabinieri in 20 sale slot: multe per migliaia di euro Guidonia: controlli in sale gioco, denunciati tre gestori, multe per oltre 2 mila euroControlli dei carabinieri a Guidonia Montecelio: tre gestori denunciati per violazioni nella gestione delle sale gioco. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lotta al gioco d’azzardo. Il Comune torna in campo contro la dipendenza; Lotta al gioco d’azzardo. Controlli nelle sale gioco. Multe per 4mila euro; Il cartellone sbagliato diventa virale sui social: Comune di Genova crea dipendenza; Assessora Straface: ‘Lotta al Gap priorità della Regione Calabria’. Lotta al gioco d’azzardo. Controlli nelle sale gioco. Multe per 4mila euroLa Polizia locale ha passato al setaccio 42 slot machine e 25 video lottery concentrandosi in particolare sul rispetto dell’ordinanza che regola gli orari di funzionamento ... ilgiorno.it Lotta al gioco d’azzardo. Il Comune torna in campo contro la dipendenzaApprovato il Piano biennale che prevede un assistente sociale ad hoc. Campagne di sensibilizzazione e interventi specifici per gli adolescenti. lanazione.it LOTTA ALLE ZANZARE – PROGRAMMA 2026 Il Comune di Lendinara informa che è stato avviato il programma di prevenzione e controllo delle zanzare su tutto il territorio comunale, in attuazione delle linee guida regionali. Gli interventi previsti sono: - facebook.com facebook Lotta Champions, Europa e Conference League: calendario e scontri diretti a confronto #SkySport #SkyUCL #SkyUEL #SkyUECL x.com