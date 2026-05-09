Il ponte ciclopedonale e i giardini di via Visconti dedicati alla memoria di Alexander Langer

È stata ufficialmente inaugurata la nuova infrastruttura ciclopedonale che collega la zona Rota con Grassi, offrendo un collegamento sicuro tra i quartieri. Contestualmente, sono stati aperti e intitolati a Alexander Langer i giardini situati lungo la ferrovia in via Visconti. Entrambe le iniziative hanno ricevuto il via libera attraverso delibere comunali e sono state presentate alla cittadinanza durante una cerimonia pubblica.

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