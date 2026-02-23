Continuate in ciò che è giusto – Storia di Alexander Langer giovedì 26 febbraio presentazione del libro di Alessandro Raveggi al Vespucci-Colombo

Proseguono gli incontri a cura della Biblioteca dell'Istituto "Vespucci-Colombo". Giovedì 26 febbraio, alle 18 nell'aula magna della sede di Piazza Vigo, è prevista la "Serata Alex Langer", un evento dedicato a una delle figure di spicco del Novecento italiano ed europeo: Alex Langer, politico, saggista, giornalista ambientalista e pacifista, è stato un profeta disperato e pieno di speranza, che ha creduto nella possibilità di un'umanità multilingue e capace di valicare muri e frontiere. L'evento è organizzato in collaborazione con il Circolo Alex Langer e la Libreria Mondadori di Livorno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Vespucci-Colombo, giovedì 29 gennaio nuovo incontro con il gruppo di letturaIl Gruppo di Lettura “Milton” della Biblioteca Vespucci-Colombo riprende gli incontri giovedì 29 gennaio alle ore 18, presso la biblioteca di piazza Vigo.

Vespucci-Colombo, giovedì 29 gennaio incontro con Angelo TonelliIl 29 gennaio alle ore 18 presso l’aula magna di Piazza Vigo, la Biblioteca dell’Istituto Vespucci-Colombo organizza un incontro con Angelo Tonelli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L'eredità politica di Alex Langer nelle parole chiave delle sue battaglie; 60 seconds with Deer Jade; Rete spezzina Pace e Disarmo pronta a un nuovo presidio: Non possiamo accettare che le regole poste dal diritto internazionale si sgretolino; Fabregas, prima il pizzino a Vojvoda poi il discorso alla squadra dopo la vittoria con la Juve: Adesso non voglio che...

Continuate in ciò che è giusto. Storia di Alexander LangerGiovedì alle 18 l'autore del libro Alessandro Raveggi incontra il pubblico alla BiblioteCaNova dell'Isolotto, per la nona edizione della rassegna Felicità Metropolitane nell’Estate Fiorentina 2025 ... lanazione.it

Continuate in ciò che è giustoLa Libreria Feltrinelli presenta ‘Continuate in ciò che è giusto. Storia di Alexander Langer’ il 6 giugno alle 17.30. Il libro di Alessandro Raveggi, per i tipi di Bompiani, restituisce la ricchezza ... lanazione.it

“In una società dove tutto è diventato merce, e dove chi ha soldi può comperare e stare meglio, occorre la riabilitazione del «gratuito», di ciò che si può usare ma non comperare.” Alexander Langer nato a Vipiteno il 22 febbraio 1946 #alexanderlanger #langer x.com

Alexander Langer ad 80 anni dalla nascita iniziative a Bolzano, Merano e nella sua Vipiteno - facebook.com facebook