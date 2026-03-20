A Gemonio, un gruppo di militanti padani ha organizzato un pellegrinaggio tra striscioni e rose rosse. Durante l’evento hanno espresso ringraziamenti e ricordo di un leader scomparso, citando l’importanza del coraggio e della libertà come valori trasmessi. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni e senza incidenti, attirando l’attenzione di alcuni passanti e residenti locali.

Gemonio (Varese), 20 marzo 2026 – “Grazie capo, ci hai lasciato un grande insegnamento, quello di avere coraggio. E un sogno”. Davanti all’abitazione color ocra della famiglia Bossi, in via Verbano, le prime ore del mattino di un giorno che in cuor proprio nessuno avrebbe mai voluto che arrivasse sono contrassegnate dal mesto pellegrinaggio dei militanti leghisti. La salma di Bossi è stata traslata dall’ospedale di Circolo di Varese, dove il senatur (ricoverato da giorni) è spirato ieri sera, giovedì 19 marzo all’età di 84 anni, intorno alle 22,30. Morte Bossi, Reguzzoni su funerali: "Pontida scelta simbolo" Il militante commosso: “Era parte della mia vita” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Gemonio il pellegrinaggio dei militanti padani fra striscioni e rose rosse: “Umberto ci ha insegnato i valori del coraggio e della libertà”

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