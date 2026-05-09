Un perito incaricato dal gip ha dichiarato che la caldaia installata presentava un montaggio scorretto. Secondo il suo rapporto, nelle condizioni attuali, la caldaia non poteva operare in modo sicuro o regolare. Questa affermazione si basa su un’analisi tecnica condotta sull’apparecchio, che ha evidenziato problemi di installazione. La questione riguarda l’affidabilità e la sicurezza dell’impianto, al centro di un procedimento giudiziario.

FIRENZE "È da escludere categoricamente che la caldaia, nelle condizioni in cui si trovava, potesse funzionare regolarmente in condizioni di sicurezza ". Sono le conclusioni della perizia eseguita in incidente probatorio nell’inchiesta sulla famiglia uccisa dal monossido di carbonio nella villetta di via San Felice a Ema il 19 dicembre 2024: persero la vita il 49enne Matteo Racheli, suo figlio Elio di 11 anni, e la compagna Margarida Alcione, 46enne brasiliana. Unica sopravvissuta la figlia della coppia che ha oggi 8 anni. La relazione, firmata dall’ingegnere Remo Giulio Vaudano del politecnico di Torino, sarà discussa il 20 maggio davanti al gip Sara Farini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il perito del gip: "La caldaia montata male"

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