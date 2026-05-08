Nella villa di San Felice a Ema, il 19 dicembre 2024, una famiglia ha perso la vita a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Le autorità hanno accertato che la caldaia installata nella proprietà non era stata montata correttamente. Sono in corso verifiche sui controlli effettuati prima dell’incidente e sulle eventuali responsabilità legate alla manutenzione dell’impianto. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli impianti domestici.

FIRENZE – La caldaia non era stata montata correttamente nella villa a San Felice a Ema (Firenze), dove, il 19 dicembre 2024, una famiglia fu uccisa dal monossido di carbonio. E’ quanto emerge dalla perizia eseguita in incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del 49enne Matteo Racheli, di suo figlio 11enne e della compagna Margarida Alcione, 46enne di origine sudamericana. Unica sopravvissuta la figlia della coppia che oggi ha 8 anni. “E’ da escludere categoricamente che la caldaia, nelle condizioni in cui si trovava, potesse funzionare regolarmente in condizioni di sicurezza”. La relazione, firmata dall’ingegnere Remo Giulio Vaudano, docente al politecnico di Torino, sarà discussa il prossimo 20 maggio davanti al gip Sara Farini.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Famiglia uccisa da monossido a San Felice a Ema: caldaia montata male e controlli negligenti

Notizie correlate

Famiglia uccisa da monossido a San Felice a Ema: tubo della caldaia invertitoSecondo quanto emerso sarebbe stata un’inversione del tubo di aspirazione e quello di scarico della caldaia a provocare la morte da monossido di...

Famiglia morta per il monossido di carbonio, il tubo della caldaia sarebbe stato invertitoSarebbe stata un’inversione del tubo di aspirazione e quello di scarico della caldaia ad aver provocato la morte, per monossido di carbonio, della...

Altri aggiornamenti

Famiglia uccisa da monossido a San Felice a Ema: caldaia montata male e controlli negligentiFIRENZE – La caldaia non era stata montata correttamente nella villa a San Felice a Ema (Firenze), dove, il 19 dicembre 2024, una famiglia fu uccisa dal monossido di carbonio. E’ quanto emerge dalla ... firenzepost.it

Famiglia uccisa dal monossido a San Felice a Ema, la caldaia fu montata male: «Inversione dei condotti di scarico fumi e di aspirazione dell’aria»La perizia per la strage del dicembre 2024: morirono Matteo Racheli, 49 anni, suo figlio di 11 anni e la compagna Margarida Alcione, 46 anni. Salva solo la bimba piccola. Indagati due imprenditori e u ... corrierefiorentino.corriere.it