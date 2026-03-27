Nelle ultime ore è stata depositata la consulenza informatica sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi. La verifica si basa su circa 300 documenti e un video, aperti il 10 agosto 2007. La documentazione è ora sotto esame da parte del perito incaricato, che analizza i dati digitali collegati al procedimento.

Sarebbe stata depositata nelle ultime ore la consulenza informatica sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi. Come anticipato nel corso della trasmissione Mattino Cinque, il professor Paolo Dal Checco, consulente tecnico informatico incaricato dalla Procura di Pavia di effettuare gli accertamenti sui due dispositivi, avrebbe consegnato la propria relazione nell'ambito dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio con l'ipotesi di omicidio in concorso. L'indiscrezione, ancora in attesa di conferma, potrebbe segnare un passaggio decisivo nelle indagini, la cui chiusura appare ormai imminente. “Mi auguro che si chiudano le indagini il prima possibile, perché la pressione mediatica è notevole", ha commentato Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, ospite del programma condotto da Federica Panicucci e Alessandro Vecchi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, la svolta è nei file aperti il 10 agosto 2007: 300 documenti e un video sotto la lente del perito

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