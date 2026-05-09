Il Pentagono ha reso pubblici circa 160 documenti e immagini inediti relativi agli oggetti volanti non identificati. Questi materiali non erano mai stati resi accessibili al pubblico prima d’ora e riguardano diversi avvistamenti e analisi. La pubblicazione segue una richiesta legale e comprende fotografie e rapporti ufficiali collegati a incontri con oggetti di provenienza sconosciuta. La maggior parte dei file risale agli ultimi anni e rappresenta una novità rispetto alle informazioni finora divulgate.

Il Pentagono ha pubblicato file “mai visti prima” sugli Ufo. I circa 160 documenti inediti, divulgati nell’ambito del programma di trasparenza voluto da Donald Trump, sono foto in bianco e nero – provenienti dalle missioni spaziali Apollo 1 (1969) e Apollo 17 (1972) – e scambi tra il dipartimento di Stato e la Nasa. Pubblicati anche 35 minuti di filmati inediti. L’obiettivo dell’amministrazione americana era rendere più trasparenti le conoscenze del governo in merito ai fenomeni extraterrestri. Una delle immagini, scattata dalla superficie lunare, sembra ritrarre un gruppo di tre minuscoli puntini nel cielo. Un altro documento contiene...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il Pentagono pubblica immagini e documenti inediti degli Ufo

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UFO files: Pentagon releases never before seen documents, images

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