Il Pentagono ha reso pubblici alcuni documenti precedentemente segreti che riguardano oggetti volanti non identificati. Tra i file ci sono rapporti sugli avvistamenti durante la missione Apollo 12 e immagini e filmati risalenti al 2024 in Iraq e Siria. La decisione di declassificare questi materiali è stata comunicata nelle ultime ore, attirando l'attenzione di media e osservatori. Il governo ha anche commentato con tono informale, invitando a “divertirsi” con le nuove rivelazioni.

Il Pentagono ha pubblicato dei documenti inediti sugli UFO. Si tratterebbe di una raccolta di avvistamenti segnalati come “oggetti o fenomeni aerei non identificati” (UAP) appartenenti a diversi decenni. Il Dipartimento della Difesa ha dichiarato che pubblicherà gradualmente nuovi materiali ogni volta che verranno scoperti e declassificati. Tra le aree interessate dagli avvistamenti figurano Iraq, Siria, Emirati Arabi Uniti e Grecia. Pubblicati i file UFO Cosa c'è nei file? Da Barack Obama a Donald Trump Pubblicati i file UFO Il Pentagono ha reso disponibile un corposo database con centinaia di testimonianze oculari, resoconti pubblici, immagini e video di quelli che vengono definiti UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), ovvero fenomeni anomali non identificati.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il Pentagono ha declassificato i file UFO dal mistero sull'Apollo 12 alle luci in Iraq, Trump: "Divertitevi!"

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