Un rappresentante di un partito politico ha criticato duramente le recenti dinamiche interne, parlando di una “contrapposizione” che si manifesta anche a livello regionale. Secondo quanto riferito, ci sarebbe una “mancanza di connessione” tra le diverse anime del partito, che potrebbe compromettere la stabilità e le decisioni future. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e divisioni tra i vari gruppi politici coinvolti.

Tempo di lettura: 3 minuti “C’è una contrapposizione nel Pd e, in tutta la Campania, emerge una mancanza di connessione sul piano politico”. È un affondo duro quello lanciato da Clemente Mastella, intervenuto ad Avellino in occasione della presentazione della lista “Noi di Centro” a sostegno del candidato sindaco Pizza. Il sindaco di Benevento ha concentrato gran parte del suo intervento sulle difficoltà interne al Partito Democratico, accusato di non riuscire a esercitare una guida politica chiara nei territori. “La responsabilità maggiore è del Pd, che è il partito guida e ha il dovere di guidare, facendo anche qualche sacrificio”, ha dichiarato Mastella, criticando apertamente le dinamiche legate alle candidature regionali e alle lotte interne per il consenso.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - il Pd: “Ignavia e ponziopilatismo, così si rischia il disastro”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Il Pd sull'assenza del Piano del commercio: "Non si farà nei tempi, si rischia l'apertura indiscriminata di centri commerciali"Senza un Piano regionale del commercio “dal gennaio 2027 chiunque potrà aprire nuovi centri commerciali in Abruzzo”.

Leggi anche: Le epidemie stanno colpendo l’esercito russo: si rischia un disastro sanitario nei prossimi anni