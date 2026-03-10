Le epidemie stanno colpendo l’esercito russo | si rischia un disastro sanitario nei prossimi anni

Le forze armate russe stanno affrontando un aumento dei casi di malattie infettive che stanno mettendo sotto pressione le strutture sanitarie militari. Numerosi soldati sono stati ricoverati a causa di diverse epidemie, mentre le autorità militari cercano di gestire la diffusione delle infezioni. La situazione solleva preoccupazioni sulla salute degli uomini in servizio e sulla capacità di risposta delle strutture militari.

Naturalmente, questa conversazione è frutto di fantasia. In sostanza, però, si basa sulle notizie degli ultimi giorni e delle ultime settimane concernenti l’esercito russo *** Continua da qui Il brusio soffuso delle conversazioni e il tintinnio di posate d’argento riempivano l’aria del Circolo Militare Centrale di Mosca. In questo rifugio esclusivo – dove il prestigio imperiale dello storico Palazzo Saltykov esalta la solennità militare – i marmi alle pareti sembrano isolare gli occupanti dai fastidi del mondo esterno. Nella Sala Dorata, decorata in stile tardo-classicismo russo con linee sobrie ma eleganti, spiccano specchi d’epoca con cornici dorate, stucchi raffinati e applique in bronzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le epidemie stanno colpendo l’esercito russo: si rischia un disastro sanitario nei prossimi anni Articoli correlati Leonardo, 17mila assunzioni nei prossimi tre anni: “Ma sulle Stem l’Europa rischia di perdere il treno e retrocedere”Roma – “La Cina produce 4,5 milioni di laureati Stem, gli Stati Uniti 800mila, l'Europa 300mila. Cosa stanno colpendo le forze americane e israeliane in IranPer leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Il vero obiettivo non è il...