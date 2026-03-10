Le epidemie stanno colpendo l’esercito russo | si rischia un disastro sanitario nei prossimi anni

Da ilfattoquotidiano.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze armate russe stanno affrontando un aumento dei casi di malattie infettive che stanno mettendo sotto pressione le strutture sanitarie militari. Numerosi soldati sono stati ricoverati a causa di diverse epidemie, mentre le autorità militari cercano di gestire la diffusione delle infezioni. La situazione solleva preoccupazioni sulla salute degli uomini in servizio e sulla capacità di risposta delle strutture militari.

Naturalmente, questa conversazione è frutto di fantasia. In sostanza, però, si basa sulle notizie degli ultimi giorni e delle ultime settimane concernenti l’esercito russo *** Continua da qui Il brusio soffuso delle conversazioni e il tintinnio di posate d’argento riempivano l’aria del Circolo Militare Centrale di Mosca. In questo rifugio esclusivo – dove il prestigio imperiale dello storico Palazzo Saltykov esalta la solennità militare – i marmi alle pareti sembrano isolare gli occupanti dai fastidi del mondo esterno. Nella Sala Dorata, decorata in stile tardo-classicismo russo con linee sobrie ma eleganti, spiccano specchi d’epoca con cornici dorate, stucchi raffinati e applique in bronzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

