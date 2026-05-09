Il Parma ottiene la licenza Uefa
Il Parma ha ricevuto la licenza UEFA per la stagione 20262027. La Commissione di Primo Grado delle Licenze UEFA della FIGC ha valutato i documenti presentati dalla società e ha confermato il rilascio della licenza. Si tratta della ottava stagione consecutiva in cui il club ottiene questa autorizzazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo l’esame della documentazione.
Il Parma ha ottenuto la Licenza UEFAper la stagione sportiva 20262027.La Commissione di Primo Grado delle Licenze UEFA della FIGC, infatti, ha esaminato la documentazione presentata dalla società e ha confermato l’ottenimento anche per la prossima stagione, ossia l’ottava consecutiva per Parma.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Parma v Bayer Leverkusen UEFA Cup Semi Final 2nd Leg 18-04-1995
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