Il Parma ottiene la licenza Uefa

Da parmatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parma ha ricevuto la licenza UEFA per la stagione 20262027. La Commissione di Primo Grado delle Licenze UEFA della FIGC ha valutato i documenti presentati dalla società e ha confermato il rilascio della licenza. Si tratta della ottava stagione consecutiva in cui il club ottiene questa autorizzazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo l’esame della documentazione.

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Il Parma ha ottenuto la Licenza UEFAper la stagione sportiva 20262027.La Commissione di Primo Grado delle Licenze UEFA della FIGC, infatti, ha esaminato la documentazione presentata dalla società e ha confermato l’ottenimento anche per la prossima stagione, ossia l’ottava consecutiva per Parma.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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