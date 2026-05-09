Il Parma ottiene la licenza Uefa

Il Parma ha ricevuto la licenza UEFA per la stagione 20262027. La Commissione di Primo Grado delle Licenze UEFA della FIGC ha valutato i documenti presentati dalla società e ha confermato il rilascio della licenza. Si tratta della ottava stagione consecutiva in cui il club ottiene questa autorizzazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo l’esame della documentazione.

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