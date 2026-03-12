Chiuso il compro oro | violata la licenza

Il questore di Venezia ha deciso di sospendere per dieci giorni la licenza di un compro oro a Mestre. La misura è stata adottata dopo che sono state riscontrate irregolarità nell'attività svolta dal negozio. La sospensione riguarda esclusivamente la licenza e non ci sono altre misure legali adottate nei confronti della ditta. La decisione è stata comunicata ufficialmente alle autorità competenti.

Il questore di Venezia, Antonio Sbordone, ha disposto la sospensione della licenza di un compro oro a Mestre, per 10 giorni. Il provvedimento, di natura preventiva e cautelare, è stato adottato in seguito alle irregolarità emerse durante un controllo della polizia amministrativa. Stamattina è stata abbassata la saracinesca dai poliziotti che hanno notificato il provvedimento al titolare.

