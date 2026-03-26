Questa mattina nella Cattedrale di Reggio Calabria si è svolta una cerimonia religiosa per il precetto pasquale interforze, presieduta dall'arcivescovo metropolita della diocesi. Alla funzione hanno partecipato le principali autorità civili e militari della città. La celebrazione ha coinvolto membri delle forze dell'ordine e rappresentanti delle istituzioni locali, in un momento di riflessione collettiva.

Importante momento di raccoglimento per le donne e gli uomini di tutte le forze armate e dello Stato. Alla cerimonia hanno preso parte le massime autorità cittadine del territorio Per il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, “la celebrazione è un appuntamento che va oltre la pur fondamentale dimensione spirituale - ha dichiarato Versace - è l’occasione per rinnovare quel patto di vicinanza e collaborazione tra le istituzioni cittadine e chi veste una divisa. In un periodo storico complesso come quello che stiamo attraversando, il messaggio di rinascita e speranza insito nella Pasqua deve guidare il nostro agire comune verso il bene della collettività. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Precetto pasquale interforze celebrato nella Basilica Cattedrale

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