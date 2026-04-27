Allenamento a porte aperte al Tardini | il Parma incontra i tifosi il 1° maggio

Il Parma ha annunciato un allenamento a porte aperte allo stadio Ennio Tardini il 1° maggio. L’evento segue la vittoria casalinga contro il Pisa, che ha portato alla salvezza della squadra. La società ha comunicato questa iniziativa dopo le dichiarazioni di un giocatore in conferenza stampa, confermando l’apertura dello stadio ai tifosi. L’appuntamento è stato reso noto tramite i canali ufficiali del club.

Dopo l’importante vittoria casalinga contro il Pisa, che ha sancito il raggiungimento della salvezza, e come anticipato da Carlos Cuesta in conferenza stampa, Parma Calcio è lieto di aprire le porte dello Stadio Ennio Tardini ai propri tifosi. Venerdì 1° maggio la Prima Squadra Maschile sosterrà.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Atalanta, domenica allenamento a porte aperte allo stadio. I tifosi: “Tutti in curva”L’abbraccio all’Olimpico sabato sera sarà certamente meno caloroso di quanto potrebbe essere, viste le restrizioni imposte alla tifoseria... Parma-Napoli, invasione azzurra al Tardini: tifosi oltre i divieti!Parma-Napoli si prepara a un’invasione azzurra: circa 3500 tifosi riempiranno il settore ospiti, mentre almeno mille altri occupano i restanti... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Domenica 19 aprile allenamento a porte aperte alla New Balance Arena; Allenamento a porte aperte, le modalità di accredito per la stampa; Atalanta, allenamento a porte aperte verso la Coppa Italia: appuntamento domenica allo stadio; Allenamento a porte aperte sabato alle 11.00. Allenamento a porte aperte per l'Udinese: ecco tutti i dettagli e gli orariUn vero e proprio allenamento a porte aperte per l'Udinese che cerca di fare gruppo in un giorno di festa per preparare al meglio il match ... mondoudinese.it Ternana-Pianese: alle 11 rifinitura a porte aperte alle 13 la conferenza di FazioRifinitura e conferenza stampa. Ecco il programma della mattinata in casa Ternana. Alle 11 la squadra rossoverde scenderà in campo al Libero Liberati per ... ternananews.it La popstar in palestra anche di domenica mattina. Il suo metodo di allenamento è più semplice di quanto si pensi, ma fatto con costanza regala una forma fisica smagliante x.com BOLOGNA - Allenamento Neurale basic C’e’ chi ha approfittato della Festa del 25 Aprile per liberarsi dai lacci obsoleti di una cultura di Palestra muscolo-centrica ! Scherzi a parte: Tutto cio’ che sei, tutto quello che diventerai dipende dal tuo Cervello e da com - facebook.com facebook