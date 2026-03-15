Empoli brividi e tanto cuore Azzurri sotto nel primo tempo Shpendi e Saporiti firmano la rimonta Ma il modulo di Caserta non paga

A Empoli, la squadra è rimasta sotto nel primo tempo, senza riuscire a reagire nonostante un buon avvio. Dopo aver subito due calci d’angolo, gli azzurri hanno trovato la rimonta grazie a Shpendi e Saporiti. Tuttavia, il modulo di Caserta non ha portato i risultati sperati e nel primo tempo la partita si è mantenuta equilibrata.