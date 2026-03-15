Empoli brividi e tanto cuore Azzurri sotto nel primo tempo Shpendi e Saporiti firmano la rimonta Ma il modulo di Caserta non paga
A Empoli, la squadra è rimasta sotto nel primo tempo, senza riuscire a reagire nonostante un buon avvio. Dopo aver subito due calci d’angolo, gli azzurri hanno trovato la rimonta grazie a Shpendi e Saporiti. Tuttavia, il modulo di Caserta non ha portato i risultati sperati e nel primo tempo la partita si è mantenuta equilibrata.
di Simone Cioni EMPOLI Per un tempo la tanto sperata scossa non si vede. Al netto di un buon avvio gli azzurri vanno sotto sui primi due calci d’angolo contro senza riuscire a reagire. Di tutt’altro piglio la ripresa (ci voleva poco a far meglio del primo tempo), dove gli azzurri hanno evitato almeno una sconfitta che sarebbe stata pesantissima. C’era curiosità per capire le prime scelte di mister Caserta e la prima grande novità è rappresentata dal modulo. Dopo alcuni anni infatti l’ Empoli torna a giocare a quattro dietro con Candela e Obaretin terzini con la coppia centrale formata da Lovato e Guarino, mentre Magnino e Yepes compongono la cerniera di centrocampo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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