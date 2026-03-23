Nella 32ª giornata di Serie B si mette in luce un grande Frosinone, che espugna Bolzano e aggancia il Monza secondo in classifica. Bene il Cesena di Cole, Andreoletti esonerato dal Padova e Donadoni dallo Spezia, ma in due scenari molto diversi. Ecco tutti i promossi e i bocciati del weekend. Altro che spensieratezza, stavolta. Il Frosinone, dopo il pari tra Monza e Venezia, è arrivato a Bolzano con un bel po’ di pressione sulle spalle. C’era un’occasione da sfruttare per riprendersi il secondo posto e la squadra di Alvini l’ha fatto con il piglio delle grandi, sporcandosi anche le mani – non c’era alternativa – nel clima da battaglia sportiva che la banda Castori prova sempre a imporre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le pagelle della Serie B: Ashley Cole, un rilancio da 7,5. Donadoni 5, un epilogo amaro

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