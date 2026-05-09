L’Ascoli di Tomei si avvicina ai playoff con una delle difese più efficaci del campionato di Serie C. La solidità del reparto arretrato è rivolta da Curado, che ha contribuito a mantenere la miglior difesa della categoria. La squadra si prepara alle prossime partite con l’obiettivo di consolidare questa prestazione e cercare di ottenere risultati utili per la qualificazione.

I traguardi importanti si raggiungono con le migliori difese. L’ Ascoli di Tomei si affida al capitano e leader Curado per alzare il muro davanti alla porta difesa dal portiere Vitale e accrescere così la possibilità di provare a conquistare l’ultimo pass promozione disponibile attraverso la lotteria playoff. Soltanto una settimana ormai divide i bianconeri dall’esordio nel secondo turno della fase nazionale che bagnerà l’ingresso ufficiale del Picchio nella serie di scontri spareggio per la serie B. Sebbene il cerchio stia iniziando a stringersi, ad oggi non è ancora possibile sapere quale sarà l’avversaria dell’Ascoli nella doppia sfida d’andata e ritorno programmata rispettivamente per domenica 17 e mercoledì 20.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il muro bianconero verso i playoff. Curado guida la miglior difesa della C

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