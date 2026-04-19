Curado è un muro bene Damiani Alagna dai recuperi al cucchiaio

Durante la partita, Curado ha messo in mostra un muro difensivo solido, mentre Damiani ha realizzato un gol. Alagna, invece, è stato protagonista con alcune azioni di recupero e un tentativo di assist al cucchiaio. Vitale ha giocato poco impegnato tra i pali, e ha messo in difficoltà i Piceni con un colpo di testa che ha ricordato un’azione di Higuita.

Vitale 6. Poco impegnato tra i pali, testa le coronarie dei Piceni con un colpo di testa di higuitana memoria. Alagna 7. Per capire che aria tira nella sua testa da giocatore vero, mettere sul tavolo tackle, recuperi, contrasti e addirittura un cucchiaio in area laziale. Curado 8. Se El General dice che non si passa, non si passa. Punto. Manifesto della classe operaia futbolistica elegante. Nicoletti 7. Si apre per le giocate in uscita, ma osservandolo viene da chiedersi: come fa sposare muscoli e tecnica in una salsa calcisticamente cosi sublime? (Dall’88’ Rizzo sv) Guiebre 6. Tante variazioni di tema, un tentativo fuori misura. A tratti sprazzi di cavallopazzismo stile Di Venanzio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Curado è un muro, bene Damiani. Alagna dai recuperi al cucchiaio Notizie correlate Lecce, Sticchi Damiani dopo il KO con l’Inter: «Abbiamo retto bene ma questa partita mi ha ricordato quella dell’andata. Ecco come sta Gaspar»Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. Bar Carlino, grande gioia rossoblù: il ‘muro’ Castellini porta bene al Bologna. “Questa è la mia città”Bologna, 19 febbraio 2026 – Sotto il portico di San Luca, Bar Carlino è tornato ad accendere il suo salotto rossoblù per accompagnare il pre-partita... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Curado è un muro, bene Damiani. Alagna dai recuperi al cucchiaio; Il centrocampo macina, con D’Uffizi tredici a tavola: Milanese ormai ha quel vizio..; Forlì-Ascoli, le pagelle: D’Uffizi trascinatore, Corradini e Milanese lasciano il segno; Le pagelle. Damiani è come un metronomo, Rizzo Pinna risulta decisivo. Curado è un muro, bene Damiani. Alagna dai recuperi al cucchiaioDamiani 7.5. Il premio di giocatore del mese del girone è uno scherzo, perchè l’orizzonte suo è tutto fuorchè confinabile. Al Del Duca progetta calcio in modo guardiolesco. Linee, arte, spazio. ilrestodelcarlino.it Il capitano #Curado dopo la vittoria dell'#Ascoli con il #GuidoniaMontecelio: "Sapevamo che il campionato si sarebbe deciso all'ultima partita. La prepareremo pensando a noi, con l'idea di fare il nostro. Questa mentalità ci ha portato fino a qua, non ha sens facebook