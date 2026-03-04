Curado e Nicoletti a guidare la difesa

Curado e Nicoletti sono stati scelti per guidare la difesa dell’Ascoli, squadra che, sotto la guida di Tomei, ha ottenuto sei vittorie nelle ultime sette partite. L’obiettivo del club è mantenere il ritmo e consolidare la seconda posizione in classifica, sfruttando il momento positivo. La squadra si prepara così alla prossima sfida, con entusiasmo e determinazione.

Sulle ali dell'entusiasmo l' Ascoli di Tomei, reduce da 6 vittorie in 7 gare, cercherà di cavalcare l'ottimo momento per continuare a viaggiare spedito in seconda posizione. L'infuocato derby con la Samb di stasera innanzitutto costituirà per il Picchio l'imperdibile occasione che consentirebbe di provare a bissare il successo dell'andata, quando al Del Duca la contesa si risolse in favore dei bianconeri grazie alla rete decisiva di Milanese in chiusura di primo tempo. Al termine dell'ultimo roboante 3-0 rifilato al Carpi sabato sera (il tris è stato messo a segno da Chakir, Silipo e D'Uffizi) nel consueto abbraccio collettivo con i tantissimi sostenitori presenti sugli spalti, il popolo bianconero ha chiesto in maniera esplicita un'altra vittoria anche al Riviera delle Palme.