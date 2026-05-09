Sul Grande Fratello Vip, un monologo che combina il personaggio del Diavolo con riferimenti a Mussolini e Manzini ha attirato l’attenzione degli utenti online, diventando rapidamente un fenomeno virale. La scena ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico, che ha apprezzato la comicità e l’assurdità del momento. La trasmissione, nota per trasformare situazioni improbabili in momenti di intrattenimento, ha confermato ancora una volta la sua capacità di suscitare interesse.

Il Grande Fratello Vip riesce sempre nell’impresa più improbabile: prendere qualcosa di completamente assurdo e trasformarlo in televisione perfetta. Stavolta è toccato a Il Diavolo Veste Prada, omaggiato nella Casa con una parodia che definire surreale sarebbe riduttivo. Eppure il risultato ha funzionato benissimo, conquistando il pubblico social e trasformando un siparietto che sulla carta poteva essere una figuraccia in uno dei momenti più commentati della settimana. In occasione dell’arrivo al cinema del secondo capitolo del film cult con Meryl Streep, la produzione ha deciso di chiedere alle due finaliste, Alessandra Mussolini e Antonella Elia, di cimentarsi in una sfida particolare: interpretare alcune delle scene più iconiche della pellicola nei panni di Miranda Priestly, la temibile direttrice di Runway Magazine.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il monologo del Diavolo Veste Prada al GF Vip con Mussolini e Manzini diventa cult: ecco perché il web lo ha adorato

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