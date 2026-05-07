Al GF VIP sbarca l’atmosfera de Il Diavolo veste Prada

Nella Casa del Grande Fratello Vip si respira un’aria da grande schermo, con la produzione che ha organizzato una prova di recitazione dedicata alle due finaliste di questa edizione, Antonella Elia e Alessandra Mussolini. L’evento richiama atmosfere del film “Il Diavolo veste Prada” e mira a mettere alla prova le capacità interpretative delle concorrenti. La sfida si inserisce nel quadro delle attività pensate per coinvolgere i partecipanti e intrattenere il pubblico.

Clima da grande cinema nella Casa del Grande Fratello Vip, dove la produzione ha deciso di mettere alla prova le due finaliste di questa edizione, Antonella Elia e Alessandra Mussolini, con una sfida tutta dedicata alla recitazione. Le concorrenti hanno interpretato la celebre Miranda Priestly, protagonista del film Il Diavolo veste Prada, cimentandosi in una prova all’insegna di stile, ironia e pungente sarcasmo. Dopo il passaggio in Confessionale, Elia e Mussolini hanno convocato gli altri inquilini nel salone della Casa per annunciare la missione assegnata dal reality: offrire ai concorrenti l’occasione di mostrare anche il proprio talento attoriale attraverso un confronto diretto nei panni dell’iconica direttrice di moda.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Al GF VIP sbarca l’atmosfera de “Il Diavolo veste Prada” Notizie correlate Leggi anche: Chi c'era alla prima de Il Diavolo veste Prada a Milano: ecco i vip avvistati GF Vip 2026, il momento virale: Mussolini ed Elia diventano Miranda Priestly ne Il Diavolo veste PradaUna delle scene più iconiche della storia del cinema arriva nella casa del Grande Fratello Vip 2026 attraverso una prova di recitazione che ha...