Durante una prova di recitazione nel reality GF Vip 2026, due concorrenti hanno interpretato una scena ispirata a un personaggio famoso del cinema, suscitando grande interesse tra il pubblico. La scena, tratta da un film noto, è diventata rapidamente virale sui social network, portando l’attenzione sul momento di improvvisazione tra i partecipanti. La performance ha attirato commenti e condivisioni, consolidando l’effetto sorpresa all’interno della trasmissione.

Una delle scene più iconiche della storia del cinema arriva nella casa del Grande Fratello Vip 2026 attraverso una prova di recitazione che ha rapidamente conquistato i fan del reality. Alessandra Mussolini e Antonella Elia, finaliste di questa edizione del reality, si sono sfidate interpretando Miranda Priestly, il leggendario personaggio portato sullo schermo da Meryl Streep ne Il Diavolo Veste Prada. Negli anni la commedia ambientata nel mondo dell’editoria e dell’alta moda è diventato un vero cult anche per il pubblico televisivo italiano, grazie alle continue repliche andate in onda sulle reti Mediaset. L’uscita del sequel – attualmente in sala – ha offerto alla produzione del reality l’occasione perfetta per trasformare il cult cinematografico in una prova all’interno della casa.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - GF Vip 2026, il momento virale: Mussolini ed Elia diventano Miranda Priestly ne Il Diavolo veste Prada

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