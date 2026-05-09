Il ministro dell'Istruzione ha suscitato critiche dopo aver confuso la mafia con le Brigate Rosse durante un intervento pubblico. La sua dichiarazione ha generato commenti e polemiche, sollevando dubbi sulla sua conoscenza di questioni legate alla criminalità organizzata e al terrorismo. Questa confusione ha attirato l’attenzione dei media e ha alimentato discussioni sulla preparazione dei rappresentanti istituzionali in ambito educativo e sociale.

Scena: Valditara si reca in Irpinia, tutto contento e tronfio, per l’inaugurazione di una scuola dedicata a Piersanti Mattarella, lo scomparso fratello del nostro Presidente della Repubblica. Fotografi, cronisti, cittadini. Una folla numerosa accerchia il Ministro della Pubblica Istruzione, colui il quale non potrebbe permettersi i lussi linguistici di Adolfo Urso o le supercazzole di Ciccio Lollobrigida. Bene, il nostro Valditara vuole ricordare il fu Piersanti, il suo valore politico e l’ingiusta morte per mano. delle Brigate Rosse. Stop, film finito. Cala il sipario. Resta solo una domanda: ma non è che questo sia stato un colpo gobbo e di genio contro la mafia siciliana, studiato a tavolino dal Governo, per aver boicottato il referendum?🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il Ministro Valditara è imperdonabile: confonde la Mafia con le Brigate Rosse (e non si vergogna)

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