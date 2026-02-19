Caffè e ricordi di guerra | il Ministro Crosetto incontra il carabiniere centenario Luigi Bonelli

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato Luigi Bonelli, un carabiniere di 102 anni, a causa della sua lunga carriera militare. L’incontro si è svolto nella sua casa di Acilia, vicino Roma, e ha permesso di ascoltare ricordi di guerra e di servizio. Bonelli ha mostrato fotografie e oggetti di valore storico, testimoniando un passato ricco di eventi. Crosetto ha ascoltato con attenzione, condividendo qualche aneddoto personale. La visita si è conclusa con una stretta di mano e un arrivederci.

Un Caffè con la Storia: Crosetto Incontra il Carabiniere Centenario. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha dedicato una mattinata a Luigi Bonelli, un ex appuntato dei carabinieri di 102 anni, per un incontro privato nella sua abitazione ad Acilia, vicino Roma. La visita, nata da una lettera inviata dall'anziano, rappresenta un omaggio a una vita trascorsa al servizio del Paese e un momento di vicinanza a ha vissuto in prima persona un'Italia in trasformazione. Una Lettera e un Desiderio. L'incontro non era programmato come un evento ufficiale, ma ha assunto un significato particolare grazie alla spontaneità dell'iniziativa.