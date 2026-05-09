Il Mattino | Il magnate che vuole il Fenerbahce Se vinco le elezioni compro Lukaku
In Turchia, un imprenditore ha annunciato l’intenzione di acquistare il club di calcio locale qualora risultasse eletto alle prossime elezioni. Ha precisato che, in caso di vittoria, acquisterà anche un calciatore di rilievo. Questo intervento ha attirato l’attenzione sulla possibile acquisizione del club da parte di questa figura. La notizia ha riacceso l’interesse sul futuro della squadra e sui movimenti nel mondo del calcio turco.
"> La Turchia torna a incrociare il destino del Napoli. Dopo le operazioni che negli ultimi anni hanno coinvolto diversi giocatori azzurri, adesso anche Romelu Lukaku potrebbe finire nel mirino del calcio turco. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il nome dell’attaccante belga sarebbe infatti uno degli obiettivi principali del Fenerbahce in vista della prossima stagione. Tutto ruota attorno alla candidatura di Aziz Yildirim alla presidenza del club gialloblù. Come racconta Il Mattino, il magnate turco ha annunciato pubblicamente la volontà di regalare un grande centravanti al Fenerbahce qualora dovesse vincere le elezioni previste il 6 e 7 giugno durante l’Assemblea Generale del club.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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