Il Mattino | Il magnate che vuole il Fenerbahce Se vinco le elezioni compro Lukaku

In Turchia, un imprenditore ha annunciato l’intenzione di acquistare il club di calcio locale qualora risultasse eletto alle prossime elezioni. Ha precisato che, in caso di vittoria, acquisterà anche un calciatore di rilievo. Questo intervento ha attirato l’attenzione sulla possibile acquisizione del club da parte di questa figura. La notizia ha riacceso l’interesse sul futuro della squadra e sui movimenti nel mondo del calcio turco.

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