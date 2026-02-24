Sanremo attenti a Ditonellapiaga | Non vinco ma se vinco porto in vacanza amici e parenti L’intervista

Margherita Carducci, conosciuta come Ditonellapiaga, ha dichiarato di non puntare alla vittoria a Sanremo, ma di voler portare amici e parenti in vacanza se dovesse vincere. La cantante, che nel 2022 ha debuttato sul palco dell’Ariston con un solo EP all’attivo, si è fatta notare grazie alla hit “Chimica” e al sostegno di Donatella Rettore. La sua presenza al Festival rimane una sorpresa, mentre si prepara a esibirsi di nuovo.

Quando Margherita Carducci ha calcato per la pria volta il palco del Teatro Ariston, in gara tra i Big del Festival di Sanremo, era il 2022, lei aveva 25 anni, aveva solo un EP nel curriculum e si era guadagnata un posto nella più importante vetrina dello showbiz italiano grazie ad una hit in canna, Chimica, che poi tale si rivelerà, e il supporto di un mito come Donatella Rettore, che Amadeus, allora direttore artistico, sperava tanto di poter coinvolgere in uno dei suoi Festival. Oggi Margherita Carducci, Ditonellapiaga per tutti, torna con Che fastidio!, altra hit, forse anche superiore a Chimica, cosa riconosciuta anche dopo i preascolti dei giornalisti, che le hanno tributato i voti più alti, forte di un Premio Tenco per la migliore opera prima, Camouflage, e uno stile perfettamente centrato. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo, Mara Sattei: «Porto all'Ariston una dedica d'amore molto speciale, e se vinco vado alle Hawaii». L'intervista

Sanremo, Samurai Jay: «Al Festival rappresento la musica fatta con leggerezza. E se vinco porto i miei in crociera». L'intervista

