Il matrimonio del figlio di Lorella Cuccarini | camicie di pizzo per lui abito lungo e corto per la sposa

Il matrimonio del figlio di Lorella Cuccarini si è svolto con alcune variazioni di abbigliamento. Lo sposo ha indossato una camicia di pizzo, mentre la sposa ha optato per due abiti, uno lungo e uno corto. Durante la giornata, entrambi hanno cambiato look più volte, confermando una volontà di personalizzare il loro giorno speciale. La cerimonia ha coinvolto amici e parenti, con i due che si sono presentati in modo elegante e diverso nel corso della giornata.

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