La sposa ha sorpreso tutti Lorella Cuccarini il matrimonio da fiaba del figlio

Nella famiglia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi si è tenuto un matrimonio molto riservato, caratterizzato da un’eleganza sobria. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di discrezione e raffinatezza, attirando l’attenzione di alcuni presenti. La sposa ha sorpreso tutti con la sua scelta e il suo abito. L’evento ha coinvolto amici e parenti, senza dettagli sui partecipanti o sul luogo.

Un’atmosfera sospesa tra eleganza e riservatezza ha avvolto uno degli eventi più raffinati di questa stagione: nella famiglia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi si è celebrato un momento destinato a lasciare il segno. Il loro figlio Giorgio Capitta ha pronunciato il fatidico sì accanto alla compagna di sempre, Sole Galanti, dando vita a un matrimonio che ha subito acceso la curiosità del pubblico. La cerimonia si è svolta a Sabaudia, nella suggestiva cornice del Santuario della Santa Maria della Sorresca. Qui lo sposo ha atteso con emozione l’arrivo della futura moglie, accompagnato dalla madre Lorella, apparsa raggiante in un abito bianco in linea con il dress code scelto per l’occasione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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