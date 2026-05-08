Lorella Cuccarini veste di bianco al matrimonio del figlio Giorgio | look candido come quello della sposa

Durante il matrimonio del figlio di Lorella Cuccarini, gli invitati sono stati invitati a indossare un abbigliamento total white, creando un’atmosfera uniforme. La showgirl ha scelto un abito bianco, che si distingue per la sua eleganza, mentre la sposa ha indossato un vestito bianco tradizionale. L’evento si è svolto alla presenza di amici e parenti, con le foto che ritraggono gli sposi e gli invitati vestiti di bianco.

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