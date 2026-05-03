Entrare nel Salone degli Svizzeri, a Palazzo Ducale, dal 4 al 9 maggio, significa attraversare un varco. Non solo quello fisico dell’installazione di Roberto Costa, a cura di Emy Pandolfi, ma quello simbolico che separa l’abitudine dallo sguardo consapevole. ’ Vortex-Isole di Plastica ’, mostra organizzata dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord con il patrocinio della Provincia, invita il visitatore a sostare in uno spazio sospeso, dove la materia recuperata dai litorali e dai corsi d’acqua diventa linguaggio, memoria e monito. L’inaugurazione è prevista domani, alle 11, alla presenza del presidente del Consorzio, Dino Sodini, del presidente della Provincia Roberto Valettini e del sindaco di Massa Francesco Persiani.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La mostra Quelle plastiche invitano a riflettere. L’arte di Costa con i rifiuti gettati in mare e fiumi

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