Il mare è inclusivo con Oceanman

L’edizione 2026 di Oceanman si terrà a Cattolica dal 23 al 24 maggio. La manifestazione si propone di promuovere l’inclusione attraverso le sue attività sportive in mare. La competizione coinvolge nuotatori di diverse provenienze e livelli, offrendo loro l’opportunità di partecipare in un contesto aperto e accessibile. L’evento si svolgerà sulla riviera romagnola, con un programma che comprende gare e iniziative collaterali dedicate alla promozione del nuoto in acque libere.

L’edizione 2026 di Oceanman sbarca a Cattolica dal 23 al 24 maggio prossimi e lo fa nel segno dell’inclusione. Per la grande manifestazione in acque libere sono attesi centinaia di atleti da tutto il mondo, tra cui diverse decine di nuotatori paralimpici. Grazie alla convenzione tra la Federazione italiana nuoto paralimpico e gli organizzatori dell’evento, per loro sono previste agevolazioni speciali sulle iscrizioni, aperte fino a venerdì. Nel mare, però, le differenze si assottigliano fino quasi a sparire. Per molti atleti con difficoltà motorie l’acqua permette libertà di movimento, alleggerisce il peso del corpo e consente di avanzare anche usando soltanto braccia e mani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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