oceanman a 54 anni la storia di francesco

Francesco Serafini, 54 anni, è stato l’unico italiano a partecipare alla competizione “Oceanman” e si è posizionato in 60ª posizione. La sua avventura è partita con un viaggio di 14 mila chilometri, durante il quale ha dovuto affrontare l’imprevisto di un volo cancellato per Cordoba, un episodio che ha potenzialmente messo a rischio la sua partecipazione.

CITTÀ DI CASTELLO - Alla fine era l’unico italiano in gara e si è classificato in sessantesima posizione: l’avventura di Francesco Serafini è iniziata con un lungo viaggio di 14 mila chilometri e l’imprevisto di un volo cancellato per Cordoba che ha rischiato di compromettere l’intera missione. Nonostante i disagi e la stanchezza, il cinquantenne rappresentante de “I Nuotatori Tifernati Polisport“, unico atleta italiano in gara, è sceso nelle acque dell’ Embalse de Calamuchita per la prima tappa del circuito mondiale “ Oceanman “ in Argentina. Si tratta di uno degli eventi più prestigiosi del nuoto in acque libere, con oltre mille 500 iscritti provenienti da 27 nazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

