Il magistrato Catello Maresca e il criminologo Raffaele Russo al Liceo Manzoni
Il 15 maggio, il Liceo “Manzoni” di Caserta ha accolto il magistrato Catello Maresca e il criminologo Raffaele Russo per una giornata dedicata alla legalità e alla lotta contro la criminalità organizzata. Durante l’evento, i due esperti hanno approfondito temi come la subcultura mafiosa, facendo riferimenti al libro “Mafiosamente”. La mattinata si è svolta come un momento di confronto tra studenti e professionisti del settore giudiziario e criminologico.
Il 15 maggio il Liceo “Manzoni” di Caserta diventa un laboratorio di coscienza civile. Ospiti il magistrato Catello Maresca e il criminologo Raffaele Russo per discutere di subcultura mafiosa e legalità, partendo dal libro “Mafiosamente”.La lotta alle mafie inizia tra i banchi di scuola, con la.🔗 Leggi su Casertanews.it
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