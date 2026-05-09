Il magistrato Catello Maresca e il criminologo Raffaele Russo al Liceo Manzoni

Il 15 maggio, il Liceo “Manzoni” di Caserta ha accolto il magistrato Catello Maresca e il criminologo Raffaele Russo per una giornata dedicata alla legalità e alla lotta contro la criminalità organizzata. Durante l’evento, i due esperti hanno approfondito temi come la subcultura mafiosa, facendo riferimenti al libro “Mafiosamente”. La mattinata si è svolta come un momento di confronto tra studenti e professionisti del settore giudiziario e criminologico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il 15 maggio il Liceo “Manzoni” di Caserta diventa un laboratorio di coscienza civile. Ospiti il magistrato Catello Maresca e il criminologo Raffaele Russo per discutere di subcultura mafiosa e legalità, partendo dal libro “Mafiosamente”.La lotta alle mafie inizia tra i banchi di scuola, con la.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Il magistrato Catello Maresca ospite dell'istituto comprensivo "Aldo Moro"Con gli alunni delle classi terze della Media ha colloquiato in merito alla vita e all'opera del magistrato Giovanni Falcone Gli alunni delle classi... Leggi anche: Apre la Casa della Cultura: sarà presente il magistrato Catello Maresca Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il pappagallo; Il corso di formazione per i nuovi vigili urbani in svolgimento a Casapulla; L’AQUILA – EVENTO PREMIO NAZIONALE PAOLO BORSELLINO; Rotary Club Sala Consilina: giovedì 14 a Teggiano consegna del Premio Giacumbi 2026. CASERTA - Conoscere il fenomeno mafioso, per eradicarlo: il magistrato Catello Maresca e il criminologo Raffaele Russo al Liceo Manzoni11:21:38 Il 15 maggio il Liceo Manzoni diventa un laboratorio di coscienza civile. Ospiti il magistrato Catello Maresca e il criminologo Raffaele Russo per discutere di subcultura mafiosa e legalità ... casertafocus.net Cimitile in prima linea per la legalità: il magistrato Catello Maresca presenta Il Genio di Giovanni FalconeMartedì 12 maggio alle Basiliche Paleocristiane: studenti, istituzioni e comunità unite nel ricordo di Falcone ... sciscianonotizie.it CASERTA - Conoscere il "fenomeno mafioso", per eradicarlo: il magistrato Catello Maresca e il criminologo Raffaele Russo al Liceo "Manzoni" casertafocus.net/home/index.php… x.com