Apre la Casa della Cultura | sarà presente il magistrato Catello Maresca

Domani alle 17 in piazza Compasso si terrà l'inaugurazione ufficiale della Casa della Cultura a Cellole. Alla cerimonia sarà presente il magistrato Catello Maresca. L'apertura segna l'inizio di un nuovo spazio dedicato alla cultura nel centro del paese. La cerimonia prevede la partecipazione di autorità locali e cittadini interessati.

Tutto pronto per l'apertura ufficiale della Casa della Cultura a Cellole. L'appuntamento è per domani, martedì 7 aprile, alle ore 17 in piazza Compasso. Ospite d'eccezione il magistrato Catello Maresca. Sarà così l'occasione per onorare la memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Levatino. Ai tre magistrati ammazzati dalla mafia è dedicata la struttura, al fine di trasmettere i sentimenti di legalità e giustizia soprattutto alle generazioni future. “La Casa della Cultura apre le sue porte alla cittadinanza, offrendo nuovi spazi per vivere momenti di comunità e di legalità”, fanno sapere dalla casa comunale. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Telegolfo-RTG emittente televisiva. . A Cellole apre la Casa della Cultura con la presenza del magistrato Maresca. #Cellole #Legalità #Cultura facebook

Stefano D'Arrigo, Horcynus Orca (1975) Casa della Cultura Via Borgogna 3 Milano x.com