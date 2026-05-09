Sul Lungofoglia delle Nazioni si verificano spesso episodi di cani lasciati liberi a fare i propri bisogni, scambiando l’area con uno spazio dedicato allo sgambamento. Cani di varie dimensioni vengono visti aggirarsi senza guinzaglio, nonostante l’area sia stata concessa alle associazioni di diportisti per il ricovero delle barche. La confusione tra i diversi usi dello spazio crea disagio tra i residenti e i visitatori.

C’è chi scambia via Lungofoglia delle Nazioni per uno sgambatoio (foto). Cani di piccola e grossa taglia vengono lasciati liberi di scorrazzare per soddisfare i propri bisogni senza tenere conto che l’area demaniale è stata data in concessione alle associazioni di diportisti per il ricovero barche. Si parla di realtà sportive con oltre 300 iscritti i quali lamentano il disagio procurato da quanti, impunemente, abusano della zona. "Per capire basta immaginare il disagio del povero cristo intento a tagliare l’erba – osserva uno degli interessati –: quello si ritrova, suo malgrado, a fare i conti con i residui fisiologici abbandonati dai cani e che, in meno di un secondo, con il falciaerba acceso schizzano ovunque, su abiti e protezioni compresi".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il Lungofoglia non è gabinetto per i cani"

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: "Troppe spese per il capo di gabinetto"

Accusato di concussione: arrestato il capo gabinetto del sindaco MastellaTempo di lettura: < 1 minutoOperazione dei Carabinieri a Benevento, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di concussione.

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Il Lungofoglia non è gabinetto per i cani.

Il Lungofoglia non è gabinetto per i caniC’è chi scambia via Lungofoglia delle Nazioni per uno sgambatoio (foto). Cani di piccola e grossa taglia vengono lasciati ... ilrestodelcarlino.it

Nordio e Fdi blindano Bartolozzi, 'non deve dimettersi'Irritazione e necessità di chiudere il caso, lasciando che sulla polemica si spengano i riflettori. Questi i sentimenti che trapelano ai piani alti dell'esecutivo e nella maggioranza dopo la bufera ... ansa.it