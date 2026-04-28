troppe spese per il capo di gabinetto

Durante l’ultimo consiglio comunale, è emersa una discussione sulle spese sostenute dal capo di gabinetto. Luce a Stazzema ha portato all’attenzione la questione, evidenziando che le spese risultano elevate. La motivazione deriva anche da un invito della Corte dei Conti a intensificare i controlli sulla gestione della contabilità comunale. La questione ha suscitato attenzione tra i consiglieri presenti.

"Troppe spese per la figura del capo di gabinetto". Luce a Stazzema ha sollevato la questione nell’ultimo consiglio comunale "dopo che la Corte dei Conti ha sollecitato di aumentare i controlli sulla contabilità ". "A tal proposito – argomenta Baldino Stagi (nella foto) – abbiamo osservato che riteniamo inopportuna la figura del capo di gabinetto in un comune di meno di 3mila abitanti dove non c’è mai stata: invece in tre anni è costato oltre 100mila euro. Il sindaco si è arrabbiato dicendo che è un elemento indispensabile e ci ha fatto l’elenco degli obiettivi raggiunti da questa figura. Poi si è alzato e se n’è andato prima che potessimo replicare, evidentemente è così che esercita il principio di democrazia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ho avuto l'ennesima bolletta della luce 400 euro Ho avuto troppe spese e non posso pagare lennesina bolletta ho da caricare medicine e cibo secco Se qualcuno lo ha e vuole regalarlo ne sarei grata - facebook.com facebook