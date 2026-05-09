Il Liverpool pareggia con il derelitto Chelsea e viene sommerso dai fischi | Anfield non è più quello di una volta

Il Liverpool ha concluso la partita contro il Chelsea con un pareggio, ricevendo numerosi fischi dai tifosi presenti allo stadio. La prestazione della squadra non ha soddisfatto il pubblico, che si è espresso con insoddisfazione. Secondo un quotidiano britannico, la frustrazione potrebbe derivare dal fatto che anche il pubblico più fedele sta perdendo fiducia, suggerendo che lo stadio di Anfield non è più quello di un tempo.

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Il Liverpool è riuscito a stancare anche un pubblico fedele come pochi, quello di Anfield, oppure è proprio Anfield a non essere più quello di una volta? Per The Times, la seconda ipotesi sembra quella più realistica. Il pareggio maturato contro il Chelsea, ottavo in classifica, non ha certamente aiutato i Reds, che restano fermi a 59 punti, al quarto posto, con l’Aston Villa a -1 e con una partita in meno. L’insofferenza dei tifosi del Liverpool. Si legge sul Times: “Nel corso della gara, l’allenatore del Liverpool Arne Slot è stato fischiato per aver sostituito il 17enne Rio Ngumoha inserendo il costoso acquisto da 125 milioni di sterline Alexander Isak nel tentativo di trovare il gol vittoria.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Liverpool pareggia con il derelitto Chelsea e viene sommerso dai fischi: Anfield non è più quello di una volta ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Liverpool-Chelsea highlights: gol annullati, pali e occasioni clamorose ad Anfield Bastoni sommerso di fischi a San Siro dai tifosi del Milan, poi si fa male: è un derby da incuboBastoni è stato preso di mira in modo particolare durante il derby rispetto agli altri giocatori dell'Inter: i tifosi del Milan lo riempiono di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sfide classiche in semifinale di Champions League: in che posizione è Paris - Bayern?; La classifica di Premier League: passo falso City, Arsenal a +5. Chelsea, addio Champions; Champions, andata ottavi: cadono Liverpool e Tottenham, Yamal salva il Barcellona; LIVE | Torino Sassuolo: 1-1, pareggia Simeone su assist di Obrador. Pronostico Manchester United vs Liverpool – 3 Maggio 2026Nel cuore del Premier League, la sfida tra Manchester United e Liverpool promette tensione e spettacolo. Si giocherà il 3 Maggio 2026, alle 16:30, nel ... news-sports.it Liverpool, la probabile formazione contro il PSGIl Liverpool sfida il PSG nell'andata dei quarti di finale di Champions League: dal dubbio in difesa alla certezza in attacco, ecco la probabile formazione Il Liverpool vola al Parco dei Principi per ... gianlucadimarzio.com Clamoroso a Liverpool: l’Everton pareggia in rimonta contro il Manchester City e avvicina l’Arsenal alla Premier League. Con 9 punti nelle prossime 3 gare Arteta sarà campione d’Inghilterra x.com