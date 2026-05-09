Durante una partita di Champions League, un giovane calciatore ha segnato un gol decisivo appena cinque secondi dopo essere entrato in campo. Il giocatore, ancora bambino, indossava una maglia senza nome, rendendo difficile identificarlo immediatamente. Si tratta di un atleta nato nel 2009, che ha fatto parlare di sé per la rapidità nel trovare la rete. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione di molti appassionati.

Cinque secondi. Il tempo di entrare in campo, ricevere un passaggio e spedire il pallone in rete e il Lens in Champions League. Quando Mezian Mesloub Soares ha varcato la linea laterale dello stadio Bollaert al 79’ della sfida col Nantes, i trentottomila dello stadio non sapevano nemmeno chi fosse. Sulla maglia infatti c’era solo il numero 41: Mezian era stato convocato all’ultimo, non c’era stato tempo per stampare il cognome. Non serviva leggerlo sulla maglia. E invece. poco dopo tutto lo stadio lo stava urlando. Mesloub è nato l’8 novembre 2009 a Martigues, in Provenza. È arrivato alla Gaillette, il vivaio del Lens, quando aveva dieci anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Lens in Champions grazie al gol del bambino senza nome sulla maglia: ecco chi è Mezian Mesloub

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Si chiama Mezian Mesloub Soares e al primo pallone toccato ha mandato il suo Lens aritmeticamente in Champions League. È nato l’8 novembre 2009 ed è stato il protagonista assoluto venerdì sera in Ligue1 segnando la sua 1ª rete fra i professionisti dopo x.com

Lens 1-0 Nantes - Mezian Soares 79' reddit