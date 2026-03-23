Quattro squadre, un quarto posto ancora da assegnare: la volata per la Champions League si fa sempre più serrata. E quando la palla pesa, la leggerezza della gioventù può aiutare. Lo mostra il Como da mesi, ma ora arrivano segnali anche dalle altre contendenti, vedasi Roma e Juve. Con otto giornate ancora da giocare, tre squadre in tre punti dal 4° al 6° posto, più l'Atalanta che torna a vincere e ci crede ancora, la qualificazione all'Europa che conta passa (anche) dai piedi dei più giovani: è la carica degli under 21. Al quarto posto per ora c'è il Como, che in campionato ha vinto la quinta di fila passeggiando contro il Pisa, 5-0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I gol e la carica degli under 21: la volata Champions passa da loro. Ecco chi sono

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