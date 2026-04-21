Macchine utensili | boom estero ma l’Italia si ferma per gli incentivi

Nel primo trimestre del 2026, il settore delle macchine utensili ha registrato un aumento complessivo dell’1,8%, secondo i dati ufficiali. Mentre le esportazioni verso i mercati esteri sono cresciute del 5,2%, il mercato interno ha subito un calo del 2,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo andamento riflette un forte interesse internazionale, mentre le aziende italiane incontrano difficoltà legate agli incentivi statali.

Il primo trimestre del 2026 si chiude con un bilancio di forti contrasti per il settore delle macchine utensili, dove un timido incremento complessivo dell’indice Ucimu del 3,1% maschera una frattura profonda tra i mercati internazionali e il tessuto produttivo nazionale. Mentre le commesse provenienti dall’estero schizzano verso l’alto con un aumento del 28,9%, portando l’indice a quota 95,9, l’Italia subisce una contrazione drastica degli ordini pari al 28,8%, con un valore che precipita a 66,3. Questo squilibrio, che vede l’indice generale attestarsi all’87,1 rispetto alla base del 2021, mette in luce come la tenuta del comparto sia attualmente sostenuta quasi esclusivamente dalla domanda fuori dai confini nazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Macchine utensili: boom estero, ma l’Italia si ferma per gli incentivi Notizie correlate Europa a caccia di contribuenti: tra tasse agevolate e incentivi mirati, gli Stati Ue competono per attrarre lavoratori qualificati e pensionati dall’esteroUn consulente fiscale apre una call con un cliente appena arrivato a Lisbona, condivide lo schermo e mostra una simulazione: aliquota ridotta,... Macchine agricole, segni di ripresa. Arriva una spinta dagli incentividi Marco Principini BOLOGNA Arrivano segnali positivi dal mercato delle macchine agricole. Panoramica sull’argomento Macchine utensili, ordini in crescita grazie all'esteroNel primo trimestre 2026, l'indice degli ordini di macchine utensili segna un incremento del 3,1%, trainato dalla domanda estera. In Italia, invece, la raccolta ordini è in calo del 28,8% ... italiaoggi.it UCIMU: ordini di macchie utensili aumentano del 3,1% | Export solido, ma il mercato interno è crollatoUCIMU, gli ordini di macchine utensili aumentano: dall'ultimo report trimestrale, però, il mercato interno sembra essere in netto calo ... ilsussidiario.net