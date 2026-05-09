Il Gruppo Amadori acquisisce un’azienda di prodotti vegetali

Il Gruppo Amadori ha annunciato l’acquisizione di Unconventional S.r.L., un’azienda specializzata in prodotti vegetali. Fondata nel 2020 dal Gruppo Granarolo, Unconventional si occupa di preparati a base di vegetali. L’operazione amplia il portafoglio del Gruppo Amadori nel settore delle alternative vegetali. L’accordo è stato formalizzato di recente, senza altre specifiche sui termini finanziari o sulle modalità di integrazione.

Il Gruppo Amadori ha acquisito l’azienda Unconventional S.r.L., rspecializzata in prodotti vegetali, fondata nel 2020 dal Gruppo Granarolo. L’operazione comprende l’acquisto del sito produttivo di Coriano di Rimini e del brand ‘Unconventional 100% Vegetale’, di cui il Gruppo Amadori rileverà integralmente la gestione e lo sviluppo. L’acquisizione fa del Gruppo cesenate il terzo player di marca nel mercato degli elaborati plant based, che ha chiuso il 2025 con una performance positiva, segnando un +5,9% a volume e raggiungendo un valore superiore a 208 milioni di euro, +3,8% a valore. Il segmento consolida anni di crescita ininterrotta, arrivando oggi a una penetrazione nelle famiglie italiane del 28,7%.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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