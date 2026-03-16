Il Gruppo Sebino acquisisce l’azienda marchigiana AVE Antincendi

Il Gruppo Sebino ha annunciato l’acquisizione di AVE Antincendi, azienda con sede a Jesi (AN) attiva nel settore della sicurezza antincendio da più di cinquant’anni. L’azienda marchigiana impiega dodici persone e opera nel mercato nazionale. La notizia è stata comunicata il 16 marzo 2026 e rappresenta un passo importante per il rafforzamento della presenza del Gruppo Sebino in Italia.

Bergamo – Jesi (AN), 16 marzo 2026 – Il Gruppo Sebino rafforza la propria presenza sul territorio nazionale con l’acquisizione di AVE Antincendi, storica azienda con sede a Jesi (AN) attiva da oltre cinquant’anni nel settore della sicurezza antincendio con 12 dipendenti. L’operazione è stata realizzata attraverso Sebino Service Srl, la società del gruppo specializzata nella manutenzione e nella gestione evolutiva degli impianti antincendio, e rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita e consolidamento territoriale del gruppo. Grazie all’ingresso di AVE Antincendi, Sebino rafforza il proprio presidio al centro-sud e in particolare nelle Marche, territorio caratterizzato da un tessuto industriale dinamico e da numerose realtà produttive e infrastrutturali che richiedono sistemi avanzati di protezione antincendio. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Il Gruppo Sebino acquisisce l’azienda marchigiana AVE Antincendi Articoli correlati Leggi anche: Il gruppo Sebino acquisisce l’azienda marchigiana Ave Antincendi e consolida la presenza al Centro Sud Leggi anche: Il Gruppo Fs acquisisce il ramo d’azienda di Firema: rafforzata la filiera industriale del materiale rotabile Tutto quello che riguarda Gruppo Sebino Gruppo Sebino di Bergamo acquisisce Ave Antincendi di JesiIl Gruppo Sebino (Bergamo) ha acquisito la Ave Antincendi, azienda di Jesi (Ancona) attiva da oltre cinquant'anni nel settore della sicurezza antincendio con 12 dipendenti. (ANSA) ... ansa.it Il Gruppo Sebino acquisisce l'azienda marchigiana Ave Antincendi per consolidare la presenza al centro sudL’operazione consolida la strategia di crescita dell’azienda nella sicurezza antincendio con un presidio diretto nelle Marche ... anconatoday.it