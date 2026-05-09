Il grido di Giovanni Paolo II e il silenzio di Livatino | il 9 maggio che unisce fede e giustizia

Il 9 maggio ad Agrigento è una giornata che unisce ricordi di fede e di giustizia. In questa data si ricordano sia il passaggio di papa Giovanni Paolo II, noto per aver rivolto un appello al rispetto della vita, sia il Beato Rosario Livatino, giudice ucciso in un attentato. La giornata coinvolge momenti di commemorazione pubblica e riflessioni sulla memoria di figure che hanno rappresentato valori spirituali e morali.

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