Il grido di Giovanni Paolo II e il silenzio di Livatino | il 9 maggio che unisce fede e giustizia

Da agrigentonotizie.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 maggio ad Agrigento è una giornata che unisce ricordi di fede e di giustizia. In questa data si ricordano sia il passaggio di papa Giovanni Paolo II, noto per aver rivolto un appello al rispetto della vita, sia il Beato Rosario Livatino, giudice ucciso in un attentato. La giornata coinvolge momenti di commemorazione pubblica e riflessioni sulla memoria di figure che hanno rappresentato valori spirituali e morali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il 9 maggio, per Agrigento, non è una data qualunque. È il giorno in cui memoria, fede e giustizia si intrecciano in maniera indissolubile, legando il ricordo di San Giovanni Paolo II alla figura del Beato Rosario Livatino. Una coincidenza che per la Chiesa agrigentina assume un significato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Cervia: memoria e fede per il 40° della visita di Papa Giovanni Paolo II? Punti chiave Chi sono i protagonisti che ripercorreranno la visita di Giovanni Paolo II? Come si intrecciano il Giro d'Italia e lo Sposalizio del...

Fede contro potere: da Giovanni Paolo II a Leone XIV, la storia si ripeteAlla luce delle esternazioni verbali dure del Presidente Trump rivolte ieri a Papa Leone XIV, che ha risposto con un atteggiamento di fermezza e...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: A 33 anni dalla visita di San Giovanni Paolo II ad Agrigento; Livatino, patrono dei magistrati italiani?; Il Papa a Napoli, tra la città e i Pontefici un lungo legame - Radio Studio90 Italia; Un anno da Leone per una pace disarmata e disarmante.

giovanni paolo il grido di giovanniA 33 anni dalla visita di San Giovanni Paolo II ad Agrigento? Ascolta l’articolo A trentatré anni dal viaggio apostolico di San Giovanni Paolo II, la comunità di Agrigento ... lavalledeitempli.net

Leone l’«Africano»: il Papa in viaggio tra Algeria e Guinea nel segno di Giovanni Paolo IILeone XIV come Wojtyla: svelato il programma del viaggio in Africa. Tutte le tappe del viaggio del Papa dal 13 al 23 aprile Leone XIV come Giovanni Paolo II. Leone l’«Africano», appunto. D’altro canto ... panorama.it

Trova facilmente notizie e video collegati.